Wesley Safadão fará show em live para arrecadar dinheiro contra o coronavírus

03/04/2020 | 13:42



Wesley Safadão anunciou pelo Instagram na quinta-feira (2) que fará uma transmissão ao vivo no YouTube no próximo dia 18 de abril (sábado), às 20 horas, na qual será gravado o DVD denominado WS Em Casa 2. A princípio, a gravação seria em um show em 31 de março, em São Paulo, mas foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.

"Serão músicas inéditas e aquele showzão para vocês. Iniciamos hoje 2 de março nossa campanha de arrecadação de fundos para auxiliar no combate às consequências da covid-19 e vamos até o final da transmissão", escreveu na rede social.

Safadão afirmou que 100% do dinheiro arrecadado durante a live será destinado às instituições que estão precisando de recursos para ajudar a população.

As doações podem ser feitas pelo site www.wsolidario.com.br.

Outros artistas anunciaram transmissões ao vivo devido ao novo coronavírus. Léo Santana realizará uma live nesta sexta, 3, às 21 horas, também para arrecadar fundos contra a doença. Xand Avião, que se curou da covid-19 recentemente, fará um show no próximo sábado, 4, às 16 horas, com exibição pelo YouTube.

Na cena internacional, Billie Eilish, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong, Tim McGraw, Elton John, Backstreet Boys e Mariah Carey fizeram um show beneficente dentro de suas casas, em 29 de março, com projeção nacional nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro em nome da causa.

Na semana anterior ao evento online, John Legend cantou e tocou piano em casa para fãs numa transmissão ao vivo pelo Instagram.

A atitude do músico foi uma forma de incentivar o público a ficar de quarentena para se proteger do coronavírus.