SP e a guerra sem tréguas contra o vírus

Estamos em guerra contra inimigo menor que uma semente de mostarda, invisível a olho nu, mas que não obstante representa enorme desafio, para o Brasil e o mundo. O inimigo, contudo, está longe de ser invencível e nós o estamos combatendo dia e noite, com medidas sanitárias, econômicas, sociais e administrativas. Batalhas pela frente são muitas, mas tenho convicção de que, com ativa colaboração dos brasileiros de São Paulo, que oferecem sua cota de sacrifício pessoal, seguindo recomendações das autoridades, seremos vitoriosos. O governo do Estado confia que retomaremos atividades do dia a dia o mais cedo possível. Nossa intenção é esta, mas não podemos colocar a saúde da população em risco. Curva de disseminação da doença é ascendente, e por isso recomendação ainda é de isolamento, para que o sistema de saúde possa cuidar de todos.

O governo do Estado faz sua parte. Liberamos para os 645 municípios paulistas R$ 311 milhões em repasses emergenciais para enfrentamento e contenção da Covid-19. Na semana passada, o governador Doria repassou R$ 40 milhões a municípios com menos de 100 mil habitantes. Somados aos R$ 218 milhões confirmados a outras 79 cidades com população maior do que esta, além de outros R$ 50 milhões à Capital, total representará efetivos investimentos na aquisição de insumos hospitalares, montagem e operação de hospitais de campanha, como o do Estádio do Pacaembu, bem como em centros de referência para atendimentos de baixa e média complexidades em cidades menores do Interior e do Litoral.

Os valores anunciados já começaram a ser transferidos aos municípios em 30 de março. Esta estratégica permitirá que os leitos de UTI estejam liberados para pacientes em estado grave. Medidas de assistência social, como a abertura dos restaurantes Bom Prato inclusive nos fins de semana, também fazem parte das ações governamentais. Bem como a distribuição de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros.

<No âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional, temos realizado diariamente videoconferências com municípios das 15 regiões administrativas do Estado para esclarecer e debater com prefeitos e secretários municipais de saúde medidas de enfrentamento da pandemia. Além disso, autorizamos repasse de R$ 100 milhões para mais de 300 santas casas e hospitais municipais. Finalmente, vale lembrar a ampliação da rede de testes para o coronavírus no Estado, com reforço da rede de exames com unidades regionais do Instituto Adolfo Lutz em Santo André, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru e Rio Preto.



São Paulo irá retomar as atividades de sempre o mais cedo possível, e o Brasil irá vencer esta guerra!



Marco Vinholi é secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.

Atitude honrosa

Seria atitude honrosa e patriótica se os políticos brasileiros destinassem para a saúde pública a verba no valor de mais de R$ 2 bilhões referente ao fundo partidário eleitoral e, como também, 50% de seus vencimentos, neste momento em que vivemos, tão deplorável, com peste invisível jamais vista neste século, no Brasil e no resto do mundo.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Preços

Gostaria de denunciar os preços alterados nas caixas de leite UHT (Ultra High Temperature – temperatura ultra-alta –, método de esterilização de alimentos líquidos), em dois supermercados. Dia 31 verifiquei valores diferentes, para maior, em relação aos anunciados na semana passada. Os supermercados são Dia e Coop, ambos na Rua Carijós. Seria importante que houvesse averiguação pelos órgãos responsáveis pelo controle dos preços.

Maria do Carmo Ribeiro

Santo André

Cassação?

O fato de Mário de Abreu, vereador afastado em São Bernardo, estar envolvido em crime, chegando ao cúmulo de ter pedido de prisão decretada, não consumado porque o parlamentar ficou foragido até que seu advogado conseguisse habeas corpus, não teria sido suficiente para que a comissão de ética e decoro parlamentar optasse, de imediato, pela cassação do mandato desse senhor, que se diz vereador, mas não trabalha, só que há 17 meses vem recebendo normalmente mais de R$ 15 mil mensais, como se nada tivesse feito. Como se nada tivesse acontecido? Fica também a minha revolta contra o Ministério Público, já que deveria ter pedido a suspensão desses pagamentos e que o ex-foragido da Justiça devolva aos cofres públicos tudo que recebeu ilegalmente. Até o último centavo.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Difícil!

Com certeza não está sendo fácil para ninguém de uma hora para outra ter de mudar a rotina, afetada por ameaça invisível. Inacreditável imaginar como vírus é capaz de deixar deserta a maioria das capitais do País, incluindo São Paulo, maior da América Latina, esvaziar praias, parques, o transporte público, centros comerciais, bares e restaurantes, e encher a cabeça da população de dúvidas. Para adiar o colapso do sistema de saúde, a única maneira possível encontrada pelas autoridades foi o isolamento social. É para preservar vidas. Por não se ter estimativa de quanto tempo será preciso se isolar, além da saúde, a economia é grande preocupação. É preciso tomar medidas drásticas para lidar com situação totalmente inédita nos tempos atuais. O embate político nessa hora é o que menos interessa para a maioria dos brasileiros. O poder público precisa agir para proteger o empregado, as empresas e principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Separados, mas unidos, venceremos!

Turíbio Liberatto

São Caetano

Nunca fez nada!

A respeito da carta do leitor Ruben J. Moreira, de São Caetano, ao expressar seu arrependimento por ter entrado na polarização antipetista indo a favor de Bolsonaro (Serenidade, dia 30), digo que é claro que é importante se arrepender, mas somente arrepender-se não basta! Em 2018 havia vários candidatos e muitos claramente mais preparados que Bolsonaro, mas escolheram ele, senhor que nunca fez nada pelo Brasil. Situação tão atípica que hoje somos ridicularizados mundo afora. Desejo que isso sirva de lição e leve as pessoas bem-intencionadas, como Ruben, a pensar melhor no seu candidato e votar com convicção e não apenas pela onda em 2022, porque talvez o Brasil não sobreviva a mais um mandato da família Bolsonaro.

Leandro Marques

Santo André

Zomba da Nação

Jair Bolsonaro é classificado como o pior mandatário do mundo no enfrentamento desta pandemia, desfavorável ao isolamento social. Como se fosse gênio, se julga mais realista que cientistas e infectologistas. Do alto de sua soberba, esse improdutivo presidente zomba da Nação, quando, em mais uma afronta, diz que ‘governadores oferecem esmolas com dinheiro alheio’. Ora, verdadeira esmola, de R$ 200, era o que Bolsonaro insistia dar aos informais. E o Congresso, indignado, aprovou R$ 600 também para os beneficiários do Bolsa Família. E, no pico da sua ineficiência, até por falta de criatividade, planejamento e coordenação, se sentiu diminuído na sua ausente autoridade e recomendou ao Parlamento que aprovasse os R$ 600. Bolsonaro não aprendeu nada em 28 anos de Congresso! Sua falta de refinamento pessoal e institucional só faz indignar o País! Que Deus nos proteja do coronavírus e deste presidente também!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)