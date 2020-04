Adam Sandler afirma que a quarentena está melhorando sua vida sexual

02/04/2020 | 12:10



Durante o período de isolamento social diversos famosos estão dando dicas de como passar o tempo e comentando sobre o que eles estão fazendo para passar o tempo. Depois de Maraisa insinuar que a quarentena pode aumentar suas chances de engravidar, Adam Sandler relatou uma melhora na vida sexual com a esposa, a atriz Jackie Titone.

Em entrevista para o canal Team Coco, do apresentador Conan O'Brien, Adam disse que ele e a esposa estão brincando muito mais e que estão sendo bem experimentais em suas experiências sexuais:

- Ela me mostrou essa coisa nova na outra noite que se chamava banana. Você se levanta [com as mãos], sua esposa está deitada embaixo de você e você faz os movimentos!

Conforme os dois brincavam ainda sobre os novos movimentos sexuais de Sandler, Conan comentou que o que o ator estava descrevendo era muito semelhante a um treino intensivo para o corpo todo. Adam concordou:

- Basicamente, é uma posição de flexão, ou uma prancha, como você preferir, e depois é muito quadril e emoção. Se você pode fazer uma prancha de 20 segundos, você pode fazer isso!