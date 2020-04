São Caetano fará delivery de exames da Covid-19

Bia Moço

Diário do Grande ABC



02/04/2020



São Caetano lançou ontem novidade no combate à Covid-19. Os moradores têm à disposição o programa Disk Coronavírus, canal com foco na população idosa e nos grupos de risco da doença. A iniciativa funcionará como espécie de delivery de exames, feito na casa do paciente e realizado pela própria pessoa, com meta de evitar que a enfermidade seja espalhada aos profissionais da saúde.



A novidade foi divulgada durante coletiva de imprensa virtual com a secretária de Saúde do município, Regina Maura Zetone (PSDB), e deve começar na próxima semana. “O progresso do (novo) coronavírus em São Caetano não foi conforme era esperado, não cresceu como prevíamos, e atribuímos o bom resultado ao isolamento social que, aos poucos, foi sendo adotado. Estamos otimistas com o isolamento, que parece estar surtindo efeito e, por isso, escolhemos a estratégia de controlar a doença em casa”, disse.



Segundo Regina, quando a pessoa estiver com sintomas gripais, ao invés de ir até uma unidade de saúde, realizará cadastro em hotsite, respondendo a questionário com nome, data de nascimento e endereço. O prontuário permitirá que o sistema encontre a equipe do programa Saúde da Família que atende o bairro daquele munícipe – os que tiverem dificuldade em realizar o preenchimento virtual, um atendente poderá fazer o cadastro via telefone. “Na sequência, um interno da Faculdade de Medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), junto de um agente de saúde farão outro questionário sobre sintomas e estado clínico”, explicou.



O suposto contaminado receberá, por WhatsApp, vídeo explicativo de como fazer a coleta do exame e visita será agendada para que a pessoa receba o kit do teste, já com seus dados. “Se o paciente não tiver condições de fazer o exame, a equipe fará, porém, a ideia é evitar contato dos profissionais com o munícipe”, destacou Regina.



O teste é do tipo PCR e terá o resultado entre 24 e 48 horas. O método, que, segundo Regina, é mais eficaz, é proveniente de convênio com o Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo). A equipe de Saúde da Família vai monitorar o paciente até que ele tenha alta, além de controlar as pessoas que tiveram contato com o doente. O infectado irá ao hospital só se houver complicações do quadro, sobretudo respiratório. Para facilitar o transporte, a GM (General Motors) cedeu 18 veículos à Prefeitura.



O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) reforçou que a medida é moderna, baseada no sistema utilizado na Coreia do Sul. “O projeto é uma tentativa de detecção precoce nos grupos de risco para que possamos produzir o isolamento mais direcionado e precoce, e, consequentemente, diminuir a contaminação comunitária”, detalhou o chefe do Executivo.



O tucano explicou que qualquer pessoa pode utilizar o serviço e será orientada. O atendimento domiciliar será exclusivo aos grupos de risco.



Cidade terá hospital de campanha com 100 leitos



O Hospital São Caetano vai funcionar como unidade de campanha e contará com 100 leitos preparados para atender exclusivamente pacientes acometidos pela Covid-19 até o começo de maio. Segundo a secretária de Saúde do município, Regina Maura Zetone (PSDB), dentro de 15 dias os primeiros 50 postos estarão à disposição dos moradores.



Para executar o projeto, a Prefeitura está contratando equipes de enfermagem e conta com quadro médico pronto para iniciar os trabalhos. Até ontem, funcionaram no espaço duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O Centro Policlínico Gentil Rstom voltou a atender no bairro Nova Gerty, na Avenida Tietê. A unidade foi revitalizada e ampliou o serviço, com o Programa Hora Extra, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h ao 12h. Já o CEM (Centro de Especialidades) voltará a funcionar no bairro Fundação, porém, como espaço está em obras, por enquanto as atividades vão acontecer na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Flaquer, localizada no mesmo bairro.



O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) lembrou que a unidade será retaguarda, também auxiliando no isolamento daqueles que não têm como fazer isto em casa, e até mesmo moradores de rua. “É uma forma de evitar também a sobrecarga dos hospitais”, afirmou.



REABERTURA

Durante visita de reinauguração do Centro Policlínico Gentil Rstom, ontem, a secretária Regina Maura lembrou que, por causa da pandemia da Covid-19, o equipamento atenderá apenas casos de extrema necessidade, como síndromes gripais e também as atualizações de receitas médicas, serviços sem a obrigatoriedade de agendamento, seguindo o que já é realizado nas demais unidades da rede.