Kate Middleton chama atenção ao aparecer sem aliança e motivo é revelado

01/04/2020 | 16:10



Kate Middleton está tomando medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus. Isso porque, de acordo com o site Page Six, a Duquesa de Cambridge foi vista sem a icônica aliança de noivado por questões de higiene.

O registro da esposa de príncipe William sem a joia veio à público na conta oficial do casal no Instagram, em um post que mostra os dois em isolamento social, trabalhando de casa em busca de auxílio para a população britânica durante o período de combate à pandemia. O detalhe, claro, chamou a atenção dos admiradores da família real britânica

A aliança de Middleton sempre foi de interesse dos súditos da realeza britânica por ter pertencido à mãe de William, a Princesa Diana. Ao pedir a então namorada em casamento, o príncipe deu o anel para aquela que viria a ser a mãe de seus três filhos.

Vale lembrar que a família real levou um susto recentemente depois que o Príncipe Charles testou positivo para coronavírus.