Tentativa de roubo em supermercado termina com dois mortos

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 16:35



Tentativa de assalto ao supermercado Makro, na Via Anchieta, em São Bernardo, por volta das 12h45 desta terça-feira, terminou em duas mortes. De acordo com a Policia, três indivíduos tentaram roubar um policial civil que havia anunciado um veículo para vender. De acordo com a coorporação, houve luta corporal. Um das armas do policial foi roubada, mas ele tinha duas.

Com a segunda arma conseguiu efetuar disparos contra os assaltantes. Um homem morreu ainda dentro do supermercado. Outro correu e caiu no km 16 sentido Sul da rodovia Anchieta. Um terceiro indivíduo morreu no km 17 Sul, alvejado pela equipe do 6º BAEP. Segundo a polícia, quando eles chegaram nas proximidades do local, o indivíduo que estava fugindo efetuou disparo contra a equipe, que revidou. Ainda de acordo com a coorporação, ele portava o revólver 38 que havia sido roubado do policial no supermercado.