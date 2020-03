Taxas futuras de juros sobem em meio a exterior negativo e avanço da covid-19

27/03/2020 | 09:32



Alinhados à alta de mais de 1% do dólar ante o real e à cautela externa, os juros futuros sobem em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 27, após quedas recentes nos médios e longos. A abertura da curva se dá também diante do rápido avanço do coronavírus pelo Brasil, com ao menos 78 mortes e quase 3 mil infectados. A alta nos longos era de ao redor 10 pontos e nos curtos, de cinco pontos-base. Às 9h12 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia a 3,54%, de 3,48% no ajuste de quinta-feira (26). O DI para janeiro de 2022 avançava para 4,54%, de 4,43%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 subia para 7,16%, de 7,04% no ajuste anterior.