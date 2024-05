AIG venderá 20% da Corebridge para a Nippon Life por US$ 3,8 bilhões

A gigante de seguros American International Group (AIG) fechou um acordo para vender uma participação de 20% em seu braço majoritário de vida e aposentadoria Corebridge Financial para a japonesa Nippon Life Insurance por US$ 3,8 bilhões. A AIG disse nesta quinta-feira que concordou em vender cerca de 120 milhões de ações da Corebridge para a Nippon Life por US$ 31,47 cada, um prêmio de 4,3% em relação ao preço de fechamento da Corebridge na quarta-feira, de US$ 30,16.

A AIG, que vendeu quase 20% da Corebridge num IPO em 2022, ainda detém uma participação de cerca de 52% e está trabalhando para desconsolidar a unidade.

A companhia disse que espera concluir o acordo com a Nippon Life até o primeiro trimestre de 2025, acrescentando que concordou em manter uma participação de 9,9% na Corebridge por dois anos após o fechamento. Fonte: Dow Jones Newswires.