NBB anuncia que temporada será retomada a partir dos playoffs

26/03/2020 | 20:19



A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta quinta-feira que a temporada 2019-2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) será retomada e que a competição seguirá direto para os playoffs. A decisão foi tomada em reunião por videoconferência envolvendo a direção da LNB, clubes, jogadores e treinadores.

"Considerando diariamente as evoluções da pandemia da covid-19 no País para tomar qualquer decisão, a Liga Nacional de Basquete (LNB) ainda estuda todas as possibilidades para o retorno da competição. No entanto, ficou determinado, de forma unânime, que a partir de hoje, a temporada irá seguir partindo automaticamente para a fase de playoffs", informou a LNB, em comunicado.

Como a temporada regular do NBB ainda estava em andamento, a organização definiu a tabela de classificação final com base no aproveitamento de vitórias até o último jogo de cada time, no dia 15 deste mês.

Assim, pela ordem, o Flamengo ocupa o primeiro posto, com 87,5% de aproveitamento. É seguido por Sesi Franca (80%), São Paulo (76,9%) e Minas TC (65,45%), os quatro melhores times da competição até agora.

Em seguida, vêm Mogi das Cruzes (61,5%), Pinheiros (55,6%), Corinthians (50%), Botafogo (50%), Renata/Rio Claro (50%), Unifacisa (48,1%), Paulistano/Corpore (44%) e Sendi Bauru Basket (42,3%).

Segundo a LNB, os quatro primeiros colocados já estão garantidos nas quartas de final. E agora aguardam a definição dos seus futuros rivais, que sairão dos seguintes confrontos: Mogi x Bauru; Pinheiros x Paulistano; Corinthians x Unifacisa; e Botafogo x Rio Claro.

Quanto à data da retomada e a futura tabela dos jogos, todos os envolvidos optaram por aguardar o desenrolar da pandemia e da situação do Brasil para avaliar as opções futuramente.