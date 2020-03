Carla Morando também testa positivo para Covid-19

Marcela Ibelli

25/03/2020 | 18:33



Após o prefeito Orlando Morando (PSDB) testar positivo para a Covid-19, a mulher dele, a deputada estadual e líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo , Carla Morando (PSDB), também foi infectada pelo novo coronavírus. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o prefeito disse que sabe o quanto o vírus é contagioso e que, horas depois do seu teste ter dado positivo, o de Carla também apresentou o mesmo resultado: "As crianças já estão isoladas e eu e Carla faremos a quarentena juntos. Temos fé em Deus que logo logo tudo isso vai passar. Mesmo de quarentena, ela também ficará trabalhando de casa", escreveu.

Orlando - que decretou restrição para idosos circularem pela cidade com pena de multa (leia aqui) -convidou os moradores a participarem de live em seu perfil no Facebook. "Vou pedir para a Carla dar um alô. Agradeço pelas palavras de carinho e apoio que estamos recebendo. Que Deus proteja a todos", encerrou.

Orlando e Carla Morando têm 45 anos.