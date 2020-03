São Bernardo restringe circulação de pessoas com mais de 60 anos

Vanessa Soares

25/03/2020 | 13:46



São Bernardo publicou nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial do município, decreto restringindo a circulação de idosos na cidade a partir de domingo (29). Medida foi anunciada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e tem como objetivo tentar frear a disseminação da Covid-19 entre pessoas acima de 60 anos, principal grupo de risco da doença. “Os idosos são teimosos. Eu não faço isso com alegria, mas tomamos a decisão em conjunto”, declarou Morando.

O chefe do Executivo reiterou ainda que desde quando surgiu o coronavírus no Brasil se preocupou em proteger as pessoas que tem mais de 60 anos. “A partir de domingo não saia de casa para bater perna. Vai ser constrangedor se uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) ter que te conduzir de volta para sua casa”, explicou. Além disso, se o munícipe for abordado uma segunda vez pelos guardas, será aplicado multa de R$ 200. “Só me faltava eu ter que multar idoso por estar andando nas ruas. Não me faça tomar essa atitude, por favor”, finalizou.