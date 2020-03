Consórcio recua e garante circulação do transporte municipal no Grande ABC

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 11:37



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC anunciou, na manhã desta terça-feira (24), que haverá um realinhamento nas frotas dos ônibus municipais em toda região, a partir do dia 29, próximo domingo. Além dos prefeitos das sete cidades, a reunião, realizada por videoconferência, contou também com a participação do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy.

O Consórcio, que havia divulgado a suspensão total das 200 linhas de ônibus nas sete cidades, recuou e decidiu, junto ao Governo Estadual, que haverá uma redução de 30%, de segunda a sexta-feira, em toda frota, e nos horários de pico – a partir das 17h -, a frota será reduzida em 50%. Já nos fins de semana, o horário de pico fica com redução de 30% e nos demais horários 15%.

A interrupção do serviço de forma gradativa, até o dia 28 de março, será mantida, conforme decisão anterior. E o realinhamento iniciará a partir da 0h de 29 de março, no domingo.

Segundo o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), a medida realinhada visa atender os profissionais da saúde, segurança pública e moradores que trabalhem em empresas focadas em atender demandas contra o coronavírus, como exemplo, lavagens de lençóis em hospitais. "São medidas que norteiam o combate dessa pandemia em toda região sem prejudicar os profissionais que ainda precisam do transporte público", detalha.

CASOS - De acordo ainda com os dados apresentados pelo Consórcio, hoje, a região registra 30 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo sete em Santo André, nove em São Bernardo, 11 em São Caetano, um em Diadema, um em Mauá e um em Ribeirão Pires. Rio Grande da Serra ainda não apresentou casos confirmados. Maranhão também lembrou que o Grande ABC segue com 980 suspeitos, o País apresenta 1.891 casos confirmados e 745 no Estado.