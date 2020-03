Governador anuncia rede corona de testes com capacidade para atender 2.000 pessoas/dia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 13:39



O governador do Estado João Doria (PSDB) acaba de anunciar que a partir de quarta-feira será aberta a rede corona de testes, com capacidade para verificar o caso de 2 mil pessoas por dia, com o apoio do Instituto Butantã. Além disso, a partir de sexta-feira, o Hospital de Clínicas, em São Paulo, abre 900 leitos para tratar pacientes com coronavírus.

Segundo ele, um andar foi reformado e já existem 200 leitos de UTI prontos, unidade prontas para atender a partir do dia 27 e mais 700 leitos estão disponíveis a partir de 10 de abril, graças a doações recebidas de respiradores e monitores. Um total de 2.300 leitos exclusivos para atendimento do coronavírus.

Disse ainda que São Paulo adquiriu mais 100 mil testes que devem chegar na semana que vem. Até o momento são 1.561 casos no Brasil e 631 no estado, com 22 óbitos e 61 pacientes em UTI.

Sobre a Medida Provisória publicada hoje pelo presidente da República Jair Bolsonaro, em que permite a suspensão de contratos de trabalho por quatro meses, Doria diz ser uma situação acertada, que faz parte do esforço para preservar empregos. Defendeu o diálogo para preservar as empresas e a renda.

Doria foi questionado sobre a fala de Bolsonaro que o classificou de lunático. “Não é esse o procedimento que se espera de um presidente da república, que tem a obrigação de liderar a todos. Não é com réplicas, brigas, divisionismo que vamos conseguir superar a pior crise da história. Peço que ele tenha discernimento para ajudar e agregar pessoas. Essa é a minha posição e posso assegurar que essa é a posição de todos os governadores do Brasil.”