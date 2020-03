Mauá ganha três lavatórios públicos na região central

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 00:01



Em outra ação que tem como meta seguir no combate do avanço do novo coronavírus, a prefeitura de Mauá disponibilizará, a partir de amanhã (23), três lavatórios públicos. As peças estão instaladas na região central da cidade, uma na Praça XXII de Novembro, outra na interligação entre o terminal rodoviário e o de trens da CPTM, e por fim, a terceira está na saída do terminal central de Mauá, onde se concentra boa parte do comércio.

A preocupação em colocar os equipamento nesses locais, é por ser região de grande fluxo. Há uma estimativa, da prefeitura de que cerca de 110 mil pessoas por dia utilizem o sistema da CPTM em Mauá. Os lavatórios poderão ser usados entre 6h e 0h e deverão ser higienizados três vezes ao dia, além de uma quarta vez após encerrar seu funcionamento, já no início da madrugada.

De acordo com o prefeito Atila Jacomussi (PSB), a medida teve custo zero para o município, que aproveitou contâiners, usou de mão de obra própria e contou com a parte hidráulica feita pela Sama (Saneamento Básico Município de Mauá). Nesses espaços a população poderá aproveitar pias grandes e terão sabonetes, antissépticos à disposição, além de toalhas de papel.

Segundo o Chefe do Executivo, a ideia é conscientizar a população da importância de lavar bem as mãos. “É uma forma de combater o (novo) coronavírus”, explica. Além de dar oportunidade para que os passantes se protejam bem, “principalmente antes e depois de utilizarem o transporte público. Já vai com a mão lavada e, ao retornar, faz a higienização de novo”, explica.