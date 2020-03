Em mais uma aposta para o futuro, Palmeiras renova com Patrick de Paula

21/03/2020 | 20:52



Pensando no futuro, a diretoria do Palmeiras anunciou neste sábado a renovação de mais um contrato em seu elenco. O clube estendeu o vínculo do volante Patrick de Paula até 2024. Curiosamente, em razão da pandemia de coronavírus, o jogador assinou o novo contrato sem precisar sair de casa.

O documento foi enviado pelo clube diretamente na casa do jogador de apenas 20 anos. O futebol brasileiro e todas as suas competições profissionais estão paralisadas em razão do covid-19. "Sem sair de casa, mas renovando contrato: Patrick de Paula é nosso até 2024!", anunciou o clube, em suas redes sociais.

Patrick está iniciando sua trajetória entre os profissionais. Até agora, disputou oito jogos, somando 400 minutos em campo, sendo seis destas partidas no Paulistão. Na base, começou atuando como camisa dez. Mas passou a fazer sucesso com a camisa 5, jogando na posição de volante.

Ele chegou à base palmeirense em 2017, ao ser observado no futebol amador do Rio de Janeiro. Lá disputou a Taça das Favelas e o Campeonato Carioca Amador. Já no clube paulista tem no currículo os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-20.

Nos últimos dias, o Palmeiras vem anunciando seguidas renovações com jovens apostas. Patrick é o quarto a estender seu vínculo. Antes dele, a diretoria acertou com o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o meia Alan e o atacante Wesley.