Diocese determina missas sem público a partir de segunda

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 00:01



A Diocese de Santo André, responsável pelas sete cidades do Grande ABC, determinou ontem a proibição de público nas missas a partir de segunda-feira. A decisão foi tomada para atender recomendação do governo do Estado, que pediu o cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas para evitar a aglomeração e tentar desta forma conter a proliferação da Covid-19.

A notícia foi transmitida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini, por meio das redes sociais da Diocese. Ele recomendou o cancelamento, mas pediu para que as missas sejam realizadas normalmente, apenas com o padre, e que tudo seja transmitido ao vivo pelas redes sociais, para que os fiéis tenham acesso ao conteúdo.

“Uma nuvem de tristeza se abateu sobre nós: a pandemia da Covid-19. A situação é grave. Levamos em conta recomendações das autoridades sanitárias e civis que gradativamente suspenderam as atividades sociais. Queremos colaborar da melhor forma possível”, informou a nota. “(Que) Sejam suspensas todas as atividades pastorais, celebrações dos sacramentos, inclusive da santa missa, e demais atividades com aglomeração de fiéis. Que os padres celebrem a missa sozinhos, se possível com transmissão nas mídias sociais.”

Em outro trecho, a Diocese explica que as portas das igrejas estarão sempre abertas, pediu para que o local fique arejado e que as pessoas possam ir até lá fazer suas orações individuais. “(Que) Sejam mantidas abertas e ventiladas as igrejas – locais de culto – nos horários normais para que os fiéis que desejarem, façam suas orações pessoais, observando a distância prescrita (em torno de dois metros). Os fiéis rezem em casa. Participem pelas mídias paroquiais, diocesanas e transmissões pela TV. Confiamos aos profissionais da saúde que, próximos aos doentes, façam uma breve oração para eles.”

Questionada sobre as razões pelas quais a decisão do fechamento será na segunda-feira e não a partir de hoje, a Diocese explicou que precisa avisar os fiéis. “Estamos em comunhão com as orientações e recomendações do governo do Estado. A fim de ter tempo hábil para avisar os fiéis que não tenham acesso ao decreto, por meio da internet e veículos de comunicação. Por isso, o decreto entra em vigor segunda-feira, com o objetivo de que todos estejam avisados das normas.”