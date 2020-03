Príncipe Albert esteve em contato com príncipe Charles dez dias antes de ser infectado com coronavírus

20/03/2020 | 11:10



A pandemia do coronavírus não está poupando ninguém. Na última quinta feira, dia 19, o Príncipe Albert II de Mônaco se tornou o primeiro caso conhecido de um Chefe de Estado a contrair a doença. Após anunciar que havia testado positivo para o novo vírus, o monarca fez um pronunciamento de seu autoisolamento nas dependências do palácio, garantindo que se sentia bem, mas um pouco incomodado por conta do vírus. Ele também apelou à população que seguisse as recomendações de saúde pública, segundo informações do Daily Mail:

- Nós vamos superar isso. Vai demorar um pouco, mas todos precisam seguir as recomendações. Sim, é um incômodo e, sim, estar confinado é muito limitante - mas é a única maneira de impedir a propagação do vírus. Este vírus é grave e a propagação é muito grave. Pode atingir qualquer pessoa de qualquer faixa etária a qualquer momento.

De acordo com o site inglês, ele diz que estava tomando medidas de prevenção contra o vírus há semanas, mas acredita que pode ter pego a doença nos dez dias que antecederam o anúncio. O site também relembra que, no dia 10 de março, o Príncipe de Mônaco compareceu ao evento de caridade WaterAid, em Londres, onde sentou frente a frente com o Príncipe Charles - o filho da Rainha Elizabeth II, monarca da Inglaterra.

O palácio de Mônaco afirma que a saúde do Príncipe não inspira preocupação alguma, e que ele continua a trabalhar em seus aposentos, sendo assistido por seu médico particular e por especialistas do Hospital Princesa Grace, que leva o nome de sua mãe, Grace Kelly. Sua esposa, Charlene, e os gêmeos de cinco anos, Jacques e Gabriella, estão na casa de campo em Roc Agel e nenhum deles apresenta sintomas do vírus.