Vai trabalhar ou estudar em casa? Veja ferramentas online, gratuitas e essenciais

Com a pandemia causada pelo COVID-19, diversas empresas e escolas ao redor do mundo estão orientando seus colaboradores e alunos a realizar suas atividades em casa. A boa notícia é que basta um computador, conexão à internet e um navegador para trabalhar ou estudar sem complicações.

O 33Giga fez uma lista de algumas das melhores plataformas online, gratuitas e colaborativas. Não precisa baixar nada: só abrir o navegador no computador e começar a usar.

Produtividade em geral: Google Drive

A plataforma online do Google permite criar e armazenar arquivos – e dá espaço de até 15 GB. Para utilizar, basta entrar no endereço https://drive.google.com, efetivar o login (ou criar uma conta, em poucos passos) e começar a usar.

O sistema oferece editor de textos, de planilhas e apresentações (que são compatíveis com o pacote Office, da Microsoft). Um dos pontos positivos é que a plataforma permite que o usuário compartilhe com quem desejar seus trabalhos. É possível, ainda, editar documentos em conjunto. O Google ainda oferece apps que permitem trabalhar no celular e em trânsito.

Videoconferência: Hangouts e WhereBy

Tanto o Hangouts como o Whereby oferecem um ótimo serviço de videoconferência – mesmo com internet lenta. O primeiro é um serviço do Google e, por isso, para usar em sua plenitude é necessário ter uma conta no serviço. Ele oferece app para smartphone, troca de arquivos e outros itens. Já o WhereBy (antigo Appear.in) é mais simples e direto: você entra, cria uma sala de bate-papo (com URL dedicada) e pode conversar concomitantemente mais 3 pessoas.

Trabalho em equipe: Slack e Trello

Gratuitos, ambos os serviços são voltados a equipes com pessoas que trabalham remotamente. Para usar o Slack gratuitamente, é necessário que todos os envolvidos tenham e-mail da mesma empresa e possuam a mesma terminação (por exemplo, nomedousuário@33giga.com.br).

O Slack permite bate-papo em grupos ou individualmente, seja por texto ou por videoconferência. O sistema ainda garante troca de arquivos, armazenamento de dados e integração com outros serviços, como Google Drive, Google Calendar e Trello.

O Trello, aliás, funciona bem para equipes que estão desenvolvendo trabalhos em conjunto. Por meio de cards, ele permite organizar informações de forma que todos os envolvidos saibam em que estágio está a produção, quem faz o que e outros detalhes. Basta entrar, se logar, e criar seu ambiente de trabalho.

Manipular (e fazer o diabo com) PDF: ILovePDF

Ele permite, gratuitamente, que usuários realizem operações simples com PDF: comprimir, recortar, redimensionar, converter de e para JPG, e mais. O 33Giga já falou sobre esse site maravilhoso aqui.

Trabalho com imagens: BeFunky

Com a possibilidade de editar fotos que estão em seu computador, Facebook, Dropbox ou Google Drive, o BeFunky disponibiliza gratuitamente funções clássicas do Adobe Photoshop, como efeito Blur e Saturação, além de contar com opções originais. O Foco Funky, por exemplo, permite escolher uma parte da imagem e desfocar o resto. Ainda é possível acrescentar animações, usar filtros e textos. Como ponto negativo, ele não permite o compartilhamento em tempo real com outras pessoas.

Transferência e armazenamento de arquivos grandes: WeTransfer e Mega

O WeTransfer é um site que permite enviar arquivos de 2 GB gratuitamente a quem quer que seja. Basta entrar em wetransfer.com, incluir o e-mail do destinatário, o seu, escolher o que deseja enviar e pronto. Depois de transmitido, o site ainda gera um link para baixar o conteúdo quando desejar.

O Mega é um serviço que pede login para que o usuário armazene o que deseja. Ele oferece 50 GB de espaço e ainda permite que se compartilhe com quem desejar – e, para isso, dispensa senhas e até mesmo outras credenciais. Caso o proprietário da conta prefira, pode definir os níveis de proteção do que colocou no site.

Dica bônus: navegador Opera

Todos os sistemas citados acima são online e dependem, basicamente, do navegador e da uma conexão à internet para funcionar. Logo, o ideal é que se use um ótimo browser (rápido, seguro, sem travamentos e altamente personalizável) para as tarefas. A dica do 33Giga, nesse caso, é optar pelo Opera.

Além das características acima, o browser tem ótimas sacadas. Oferece suporte a extensões do Google Chrome, tem gerenciador de downloads inteligente, permite a exibição de notícias personalizadas e apresenta VPN integrada.

Por fim, conta ainda com uma inovadora barra lateral que embute no navegador plataformas úteis ao usuário. Entre elas, a versão web de comunicadores como WhatsApp, Messenger e Telegram e um simpático app de anotações rápidas.

