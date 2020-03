Projeto do BRT ainda longe da realidade

Fábio Martins



12/03/2020 | 00:01



A concretização do projeto de construção do BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) parece mesmo longe da realidade no Grande ABC. Desde que o governo de São Paulo anunciou o enterro da proposta da Linha 18-Bronze (Djalma Dutra-Tamanduateí), por monotrilho, poucas informações sólidas foram divulgadas a respeito da implantação do novo modelo. O Palácio dos Bandeirantes teria transferido para o fim do primeiro semestre o prazo para comunicar o resultado dos estudos – no período previsto, já irá completar um ano da troca do modal, considerado mais viável financeiramente para a região. Em reunião no Consórcio Intermunicipal, na terça-feira, houve sugestão – ainda sem data prévia – para que o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, possa retornar à entidade regional para esclarecimentos referentes à situação real do desenvolvimento da linha. Enquanto isso, há apenas expectativa que técnicos do Consórcio façam agenda com servidores da pasta paulista daqui cerca de 15 dias, entre o fim de março e começo de abril.

BASTIDORES

Fora do Podemos

Depois de fechada a parceria da dobrada eleitoral em Santo André entre o ex-vereador Ailton Lima (PSB) e o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos, foto), certo é que a dupla terá que procurar abrigo partidário para Aidan. Isso porque há indicativos nos bastidores que apontam que o prefeito Paulo Serra (PSDB) deve contabilizar o Podemos em seu arco de alianças ao pleito – governista, o vereador Toninho de Jesus (ainda no PMN, mas que tende a migrar até o fim da janela) tem encabeçado, por exemplo, as ações na sigla. Diante do cenário, Ailton e Aidan estudam alternativa viável sem que possam esbarrar em novo entrave, uma vez que o cerco vem se afunilando com a aproximação da empreitada.

Segundo turno

O ex-parlamentar e ex-prefeiturável Ailton Lima tem feito contas, pesquisas e acredita que a união firmada com Aidan levará a dupla a patamar à frente do índice projetado ao PT – entre 18% e 20% –, que terá a vereadora Bete Siraque na disputa pelo Paço, colocando a dobrada Ailton-Aidan no segundo turno com o prefeito Paulo Serra (PSDB). Apesar de empreitadas distintas com atores políticos e circunstâncias diferentes, ele aposta na votação que ambos obtiveram em 2016, quando ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugares.

Confusão

O discreto vereador Jorge Kina pode protagonizar barulho razoável dentro do PSB andreense, da dobrada Ailton-Aidan. A interlocutores mais próximos, o legislador demonstra insatisfação com a deliberação do partido de não lhe conceder legenda para que dispute a reeleição. Diz já ter conversado com advogados para reverter o quadro – se necessário, recorrendo à Justiça comum, o que pode criar instabilidade política, algo muito ruim de ocorrer em período de formação da chapa proporcional.

No arquivo

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acolheu parecer do MP (Ministério Público) e arquivou processo que investigava o deputado estadual por São Bernardo Coronel Nishikawa (PSL) por prática de rachadinha em seu gabinete. Segundo decisão monocrática, proferida pelo desembargador Francisco Mota Ferraz de Arruda, o MP não comprovou indícios apontados na denúncia anônima que chegou à entidade no ano passado. Sendo assim, o Ministério Público pediu o arquivamento da denúncia.

Coroa indigesta

Vereador em São Bernardo, Jorge Araújo (Podemos) fez moção de repúdio a um brinde distribuído por rede de fast food, que entregou coroa de papelão com frase que ostentava palavra de baixo calão. Primeiro secretário da mesa diretora, coube ao vereador Fran Silva (SD) ler o requerimento do colega, mas evitou dizer o palavrão, o que rendeu risadas dos presentes na galeria.