PokéDialer: aplicativo transforma agenda do celular em Pokédex

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/03/2020 | 09:48



PokéDialer é um aplicativo que traz para o celular a aparência dos jogos clássicos de Pokémon. Mais especificamente, ele leva o design 16-bit do Game Boy para a agenda telefônica. Assim, é possível selecionar um treinador e um monstrinho para cada contato. Está disponível em português para Android.

Para usar o PokéDialer é simples. Basta fazer o download no seu smartphone e permitir que ele acesse a agenda telefônica – e se torne padrão. A partir daí, você pode criar um avatar próprio e também personalizar os contatos. É possível selecionar um treinador e um Pokémon para cada. Estão disponíveis todos os monstrinhos da primeira e da segunda geração.

O PokéDialer ainda interage durante as chamadas. Por exemplo, o treinador fica correndo pela tela até a pessoa do outro lado aparecer. Já se você estiver recebendo uma ligação, uma batalha Pokémon clássica aparece no display – e você pode fugir, caso não queira atender.

É importante destacar que o PokéDialer não tem qualquer vínculo com a Nintendo, detentora da franquia de games. O aplicativo é criação de Alen Ajam, desenvolvedor e fã da série.

