Conversa com Atila movimenta bastidores

Fábio Martins



11/03/2020 | 00:01



O diálogo dos prefeitos Paulo Serra (Santo André) e José Auricchio Júnior (São Caetano), ambos do PSDB, com o colega Atila Jacomussi (PSB), chefe do Executivo de Mauá, em encontro na semana passada estremeceu os bastidores da política regional, incluindo o Paço de São Bernardo. Isso porque a conversa permeou entre a possibilidade de ingresso de Atila ao tucanato ou a partido aliado para disputa da eleição de outubro. Apostando em pesquisas, o prefeito mauaense tem avaliado que uma nova onda azul, como aconteceu em 2016 – com a queda do PT –, possa ajudá-lo no processo. As tratativas não foram bem digeridas por parte da legenda, principalmente pelo grupo que busca emplacar o empresário José Roberto Lourencini na empreitada majoritária. É sabido, contudo, que o nome de Lourencini não é unanimidade no PSDB. O Diário mostrou na edição de ontem que a situação já foi levada para o diretório estadual. Esse cenário ainda deve provocar novos capítulos nas próximas semanas.

BASTIDORES

Substituição

Mudanças por conta da aproximação do pleito municipal já começam a ser concretizadas nas prefeituras. Daniel Córdoba (PSDB, foto) irá deixar a Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano, e será substituído por Marisa Catalão, que assume oficialmente hoje o bastão. O ato de posse contará com a presença do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Córdoba, que foi eleito com 1.414 votos em 2016, vai retomar sua cadeira na Câmara. Marisa já foi chefe de gabinete, onde atuou até janeiro do ano passado, mas desde então exerceu posto na assessoria especial de Ação Social do Paço.

Arte e cultura

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso recebeu a visita, na sede da Fundação FHC, dos secretários de Cultura de São Caetano, João Manoel da Costa Neto, e de Piracicaba, Rosângela Camolese, além do professor Luiz Milanezi, da USC/ECA. O encontro serviu, principalmente, para tratar de temas ligados à arte e à cultura – assuntos tão em voga neste momento, em especial após a entrada de Regina Duarte no governo do presidente Jair Bolsonaro.



Novela da FUABC

Depois de longo período de tratativas e discordâncias, a Prefeitura de Mauá, chefiada por Atila Jacomussi (PSB), anunciou que irá formalizar hoje, no Paço, assinatura do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto à FUABC (Fundação do ABC) e ao Ministério Público. A principal divergência se dava em torno das dívidas da Prefeitura – a entidade regional, que gere os equipamentos públicos da cidade, apontava passivo da ordem de R$ 125 milhões, valor que não era reconhecido pelo governo. A administração planeja substituir por OS (Organização de Saúde).



Frustrou expectativas

Contrariando expectativas do PT, o parlamentar petista Benedito Araújo, de Rio Grande da Serra, se reuniu ontem no gabinete do deputado estadual Caio França (PSB), na Assembleia, ao lado do pré-candidato à Prefeitura do PSB, vereador Akira Auriani, para anunciar que vai não só apoiar o colega de casa ao Paço como entrará na lista de postulantes à reeleição na Câmara pela sigla socialista. Após ter se encontrado com figuras do petismo local e sugerido que poderia permanecer na legenda, Benedito frustrou os aliados e resolveu sacramentar a migração.



Benedito engrossa lista

Com a saída iminente, Benedito Araújo irá engrossar rol de petistas dissidentes em seu berço político, elevado a partir da crise institucional vivida pelo partido, em 2014. Entre os nomes da lista estão Donisete Braga, Rogério Santana, Wagner Rubinelli, Márcio Chaves, José Montoro Filho, o Montorinho, Vanderlei Siraque, João Avamileno, Pio Mielo, Edgar Nóbrega, Claudinho da Geladeira e Cleson Alves de Sousa.