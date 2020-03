Em homenagem à estreia do The Four, Xuxa Meneghel pinta o cabelo de rosa

09/03/2020 | 10:10



Com sempre, Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs para falar sobre seu novo programa, o The Four, que estreou na noite do último domingo, dia 8, sua segunda temporada. Para comemorar o começo do programa e chamar os internautas para assistirem à atração, que mudou de dia e agora passa aos domingos, a apresentadora apareceu toda de rosa, inclusive com o cabelo pink.

Na legenda de um dos cliques compartilhados por ela para mostrar as madeixas e falar do The Four, Xuxa escreveu:

Com todo respeito ... posso entrar na sua casa???? (domingo é nosso).

Sasha Meneghel, filha da estrela, não deixou o momento passar em branco e aprovou o look da mãe:

Perfeita, escreveu ela.

Sabrina Sato, companheira de emissora de Xuxa e que também estreou seu novo programa no último dia 8, aproveitou para escrever: Maravilhosa!.