Exportações da Alemanha ficam estáveis em janeiro ante dezembro

09/03/2020 | 04:43



As exportações da Alemanha ficaram estáveis na comparação em termos ajustados de janeiro com dezembro, informou nesta segunda-feira a agência de estatísticas Destatis. A projeção de economistas consultados pelo Wall Street Journal era de que o indicador tivesse um avanço de 0,6%.

As importações, por sua vez, cresceram 0,5% nesse período.

O superávit comercial da Alemanha totalizou 18,5 bilhões de euros (US$ 20,7 bilhões) em termos sazonalmente ajustados em janeiro, ficando acima da projeção de 18 bilhões de euros dos analistas.

O valor total das exportações ficou em 106,5 bilhões em janeiro, enquanto as importações somaram US$ 92,7 bilhões. Dentre as exportações, 63,9 bilhões de euros foram para Estados-membros da União Europeia e 42,6 bilhões para países de fora do bloco, informou a Destatis.

De acordo com resultados provisórios do Bundesbank (o banco central alemão), a conta corrente do balanço de pagamentos mostrou um superávit de 16,6 bilhões de euros, abaixo da projeção de 20,8 bilhões de euros de economistas consultados.