Nas Ilhas Maldivas, Anitta e suposto affair Gabriel David postam foto no mesmo lugar

08/03/2020 | 14:11



Após a maratona de Carnaval, Anitta está tirando merecidas férias! A cantora desembarcou nas Ilhas Maldivas, onde está curtindo a praia em um hotel paradisíaco - e pode ter levado o novo affair junto! Para quem não se lembra, a cantora passou os dias de folia ao lado de Gabriel David, e fortes indícios apontam que agora eles estão curtindo dias de romance no arquipélago.

Ao contrário de como normalmente faz, dessa vez Anitta não mostrou nas redes sociais com quem está viajando, o que já deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs. Gabriel, no entanto, praticamente confirmou que está junto com a cantora ao publicar uma foto do quarto de hotel exatamente igual ao de Anitta, que fez um tour pelas instalações luxuosas.

Ela também mostrou seu closet e disse que tinha aprendido a deixar tudo arrumado durante as viagens - no entanto, o que chamou mesmo a atenção foi a quantidade de sapatos que Anitta levou para a viagem! Os armários estavam recheados de sapatos de salto, rasteirinhas e tênis dos mais variados tipos e cores. Será que ela vai usar tudo?

Anitta também publicou vários vídeos no Instagram Stories em que aparece pedalando nos cenários incríveis da ilha. E a cantora também disse que sua mãe devia estar feliz por ela estar tirando mais tempo para descansar, e brincou ao dizer que teria chuva de posts da viagem.

Anitta ainda publicou um ensaio de fotos de biquíni nas Maldivas, e na legenda escreveu: Pensa num paraíso? Multiplica por mil. Estou nele. Que sonho!