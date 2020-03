Manu Gavassi aperta botão vermelho e Quarto Branco dura menos de 24 horas no BBB20

07/03/2020 | 11:10



Por essa ninguém esperava! Menos de 24 horas após a formação dos integrantes do Quarto Branco, Manu Gavassi resolveu apertar o botão vermelho e se colocou automaticamente no próximo paredão. Durante a madrugada, ela conversou bastante com Felipe Prior e Gizelly, que também estavam no quarto, e decidiu que o melhor seria que ela apertasse, acreditando que os dois estariam imunizados caso não apertassem o botão.

A imunização não irá acontecer, mas Manu parece que não vai se arrepender da decisão que tomou, mesmo enfrentando um paredão a partir de agora. Enquanto esteve confinada com a advogada e o arquiteto, ela brincou que só apertaria o botão caso os dois se beijassem. Depois, refletiu sobre o que poderia acontecer no jogo caso decidisse por apertar o botão e chegou à conclusão que só iria para o paredão e nada mais grave iria acontecer aos colegas. Nas redes sociais, os internautas tiraram sarro de Boninho, diretor do programa, pelo trio ter acabado com a graça do Quarto Branco muito antes do esperado, já que o quarto poderia permanecer ativo até o domingo, quando o paredão é formado. Felipe incentivou a colega de confinamento na hora de decidirem por apertar o botão ou não: -Vai dar certo. A prova é ver se a gente tem coragem ou não, declarou ele.

Claro que ao saírem do quarto, os brothers correram para o jardim externo da casa e foram contar tudo o que tinha acontecido para os demais confinados! Manu logo avisou que não votará mais em Felipe Prior, surpreendendo todo mundo: -Arranjem um novo vilão. Não voto mais no Prior, não tem mais voto. Vocês que lutem. E falou sobre a personalidade do arquiteto: -Por respeito à gente. Ele poderia (ter apertado o botão). Quando cheguei à conclusão, eu fui para o banheiro. Ele poderia ter pensado: 'quer saber? já estou no Paredão'. Isso diz muito sobre ele. Felipe mostrou que também se entendeu com Manu e a convivência só fez bem para os dois. Além de afirmar que a cantora é engraçada, o rapaz também disse que ela é gente boa. Em bate-papo com Babu, Felipe ainda disse que irá apoiar Manu a partir de agora, já que viu que ela está disposta ao jogo em meio a tudo o que já aconteceu no confinamento.

Ao sair do Quarto Branco, Manu também explicou o que os três ficaram conversando durante todas as horas em que estavam presos no local: Nós ficamos conversando, batendo papo, falando sobre a vida, ignorando o fato de que existia um botão, ninguém ia bater o botão. Tudo bom, comida muito boa. A gente ficava zoando, 'vai Prior, aperta o botão'. A gente ficava normal. Mas, na minha cabeça, estava assim: 'apertar o botão é uma coisa muito ruim, péssima. Só que nós não estamos eliminados. Porque eu bati. Ela também conta o motivo que a levou a apertar o botão: Sua conclusão faz muito sentido. Já é ruim estar no Paredão, não muda nada estar no Paredão'. Daí eu cheguei do lado do botão e disse: 'o botão é meu, eu que cheguei a essa conclusão.

Já Marcela ficou especulando com Gizelly e Pyong os motivos que levaram Prior escolher a advogada e Manu Gavassi para o Quarto Branco: - Acho que ele levou vocês porque achou que vocês surtariam, disse.

E ainda teve discussão entre Victor Hugo e Babu! O psicólogo chamou o ator de intolerável e ele retrucou a acusação: -Você é hipócrita, você é hipócrita. Eu não sou hipócrita. Entenda você as coisas.