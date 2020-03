07/03/2020 | 07:50



A Globo comunicou ontem que Marcius Melhem deixou a chefia de Humor da emissora "por motivos pessoais".

Quem assume o comando no seu lugar é Silvio de Abreu, que fica responsável pela dramaturgia e pelos projetos de humor.

A mudança ocorre depois que o nome do humorista foi envolvido em denúncias de assédio moral no fim do ano passado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.