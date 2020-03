Programa de reeducação para homem agressor perde local em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:01



O programa E Agora, José?, de reeducação para homens condenados com base na Lei Maria da Penha, perdeu seu local de encontros em Santo André. Nos últimos dois anos e nove meses, as atividades com os 40 homens encaminhados pela CPA (Central de Penas Alternativas,) órgão ligado à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) do Estado, eram realizadas em salas cedidas pela Defensoria Pública. No último dia 17 de fevereiro, a parceria foi rompida.

Coordenador do programa, o sociólogo Flávio Urra lamentou a mudança e explicou que foi oferecido novo espaço, na recepção, mas não seria adequado às atividades. “Tínhamos várias salas à disposição. É uma pena que a gente não tenha sido avisado com antecedência sobre essa decisão”, lamenta.

Desde a mudança, os encontros têm sido feitos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A Defensoria Pública não explicou o motivo da mudança até o fechamento desta edição.

REGIONAL - O Consórcio inaugura oficialmente, na próxima quarta-feira, serviço regional de reeducação para homens condenados por violência doméstica. Um primeiro encontro já foi realizado, em 4 de março, com apenas seis homens. A expectativa inicial era atender até 20 participantes. Segundo o coordenador do programa, Eurico Jardim, um erro da CPA enviou a documentação dos participantes para o E Agora, José?, programa apenas de Santo André. “Estamos discutindo isso desde o ano passado, mas houve essa situação”, explicou Jardim. A CPA não respondeu os questionamentos até o fechamento desta edição.