Cachorrão evita mea-culpa e ataca prefeito após flagra

04/03/2020 | 00:01



Vereador em Mauá, Adelto Cachorrão (Avante) evitou fazer mea-culpa sobre episódio em que o carro oficial da Câmara que serve seu gabinete foi flagrado em Caraguatatuba, no Litoral, durante o Carnaval. Ao contrário. O parlamentar partiu para o ataque contra o governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), a quem tem feito oposição ferrenha no Legislativo mauaense.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cachorrão se negou a pedir desculpas porque não fez “nada de ilegal ou imoral”. “É muito blá-blá-blá e mimimi. Porque a gente vê inúmeros carros da Prefeitura em biqueiras, a própria população é quem mostra isso, em portas de bar. E os comissionados não divulgam isso. Começo a acreditar que meu trabalho está incomodando de fato o governo. Estou no caminho certo”, disparou o parlamentar.

O caso veio à tona ainda no fim de semana, quando foto de Cachorrão com a família foi publicada nas redes sociais. Na imagem, é possível identificar o veículo da Câmara. Segundo o oposicionista, o automóvel foi levado por um de seus assessores por motivos de trabalho. “Meu chefe de gabinete me ligou falando da necessidade de assinaturas de alguns documentos. Pedi para que ele fosse até lá, assinei os documentos, convidei para almoçar com a gente e depois ele voltou. (...) Vocês acham que, se eu quisesse me omitir ou achar que tinha feito alguma coisa errada, eu teria publicado essa foto? É ridículo o que a gente vê este governo fazendo. Eu já fui para tantos lugares em tantas cidades com o carro oficial”, defendeu.

Na sessão de ontem, Cachorrão reafirmou a defesa e alegou que o combustível foi pago do próprio bolso, embora os veículos oficiais tenham cota de abastecimento.