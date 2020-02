Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 00:01



“Luzia Maninha (Luzia Maninha Teles Veras, cunhada, fotógrafa, agitadora cultural nos bastidores, diferente da Dalila, que põe a cara para bater) é a minha metade.”

Dalila Teles Veras

A indústria trouxe Dalila ao Grande ABC, para trabalhar na antiga Gemmer da Avenida Rotary, periferia de uma São Bernardo então verdadeiramente industrial. E o amor a fez descobrir por inteiro a região.</CW>

Foram 11 anos como secretária na Gemmer. Morava em Santana, Zona Norte de São Paulo, e a empresa trazia os funcionários de ônibus. Nessa época fez um curso em São Paulo e conheceu Valdecirio Teles Veras, seu marido há 48 anos, três filhas e cinco netos.

Paixão fulminante. Valdecirio já advogava, defendendo trabalhadores do Grande ABC. Não havia como continuar em São Paulo. Daí a mudança para Santo André e toda uma trajetória diretamente ligada à cultura, aos livros, à Memória.

A constituição do Gipem, do Livrespaço, da Alpharrabio. Os 14 Congressos de História do Grande ABC realizados, e o 15º em idealização – um recorde. Os poemas escritos, os 20 livros publicados, um prêmio APCA concedido ao Livrespaço quando o Livrespaço já havia cumprido o seu papel: ao usar da palavra na premiação, Dalila declarou que o prêmio veio póstumo.

Assistam ao programa. Quando a gente pensa que sabe tudo sobre Dalila e seu trabalho, quanta coisa boa (e nova) é revelada.

A lembrança da coluna Viaverbo que Dalila manteve aqui no Diário, os diários da virada do milênio sugeridos e idealizados por pensadores do Grande ABC seguindo orientação do saudoso Antonio Possidonio, o Fórum da Cidadania. E um sonho em forma de vontade, de necessidade: é preciso criar, urgentemente, um instituto de estudos do ABC que abrigue a produção cultural das gentes daqui, que é imensa – defende Dalila.

Em tempo – O título Aí Surgiu Uma Casinha Operária dos Anos 50 foi tirado de uma das tantas frases ditas por Dalila durante o programa, que é ilustrado pelo vídeo Construindo Leitores. Assistam e comentem.

Osmar Cerchi Fusari