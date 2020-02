Após tombo, Lexa fica com o pé machucado, mas brinca: - Tô feliz mesmo com a minha escorregadinha

26/02/2020 | 09:10



Lexa fez a sua grande estreia como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca durante o segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 24. Em determinado, porém, ela acabou sofrendo uma pequena queda, mas nada que a tenha abalado.

No dia seguinte, ela usou o Stories para fazer uma série de vídeos em que diz o seguinte:

- Gente, eu tô muito feliz. Minhas amigas todas mandaram mensagem, falaram que eu estava linda, maravilhosa, e é isso. Eu tô muito feliz! Mesmo com a minha escorregadinha.

Depois, ela ainda mostrou alguns hematomas em seus braços, que surgiram por causa de sua fantasia:

- Eu tô toda machucada, toda arrebentada. Todas as rainhas ficam machucadas depois, isso é normal. Mas foi maravilhoso! Eu nunca vi tantas vezes eu caindo no Instagram. Tem um milhão de replays de tombos meus, que é um só no caso. (...) Mas tá tudo certo, eu não tô triste, não. Eu tô feliz.

A funkeira ainda postou no Twitter:

A pessoa samba mais de uma hora e o povo só fala da escorregada, rs! Acontece gente, várias rainhas já passaram por isso! Tá tudo bem.

Uma fã ainda quis saber se Lexa havia se machucado:

Oi, e seu pé está bem? Acredito que todo o Brasil ficou preocupado! Você estava linda e arrasou como madrinha... Meus parabéns!

Como resposta, ela disse:

Oi, meu amor, obrigada pela preocupação. Então, agora que o sangue esfriou, sinto bastante dor no pé esquerdo, mas acredito que não seja nada grave, porque tô conseguindo andar...

Anitta, amiga de Lexa, a defendeu no Twitter:

A pessoa faz uma hora de desfile deslumbrante e o povo só faz falar de dois segundos de um tropecinho que levantou mais ágil e elegante que o Plínio [seu cachorro] quando eu chego em casa de viagem. Ai ai, viu, internet. Vou dormir que isso cansa...