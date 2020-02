Thiago Monteiro vence argentino Mayer de virada na estreia em Santiago

25/02/2020 | 21:28



O brasileiro Thiago Monteiro começou com uma vitória de virada a sua participação no Torneio de Santiago, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 88 do mundo derrotou o argentino Leonardo Mayer, 111º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/3 e 6/4, em 2 horas e 31 minutos.

Monteiro se destacou no serviço, tendo disparado nove aces, contra apenas dois de Mayer. Mas perdeu o equilibrado primeiro set, que não teve quebras de saque, sendo definido no tie-break, quando o argentino sobrou, triunfando por 7/0.

A segunda parcial seguiu em igualdade até o oitavo game, quando Monteiro converteu break point, confirmando o seu saque na sequência para fechá-la em 6/3, o que forçou a realização do terceiro set. Já na parcial de desempate, Monteiro obteve a quebra de serviço decisiva no terceiro game, encaminhando o seu triunfo, que se deu por 6/4.

Classificado às oitavas de final, Monteiro agora vai encarar o espanhol Roberto Carballes Baena, o número 97 do mundo. E o brasileiro o superou nas três vezes em que eles se enfrentaram.

Também nesta terça-feira, Juan Ignacio Londero derrotou Federico Coria, em um duelo argentino, por 6/4 e 6/2. Agora, o 63º colocado no ranking será o adversário de Thiago Wild nas oitavas de final do evento chileno.

DUPLAS - Se estão vivos em simples, Monteiro e Wild foram eliminados da chave de duplas. Ao lado de Fernando Romboli, Monteiro perdeu para o indiano Divij Sharam e o neozelandês Artem Sitak por duplo 7/6. Já Wild e o chileno Gonzalo Lama caíram por 6/4 e 7/5 para Carballes Baena e Alejandro Davidovich Fokina.

De virada, Marcelo Demoliner e o holandês Matwe Middelkoop derrotaram, de virada, o boliviano Hugo Dellien e o sueco Andre Goransson por 5/7, 6/3 e 10/8, se classificando às quartas de final.