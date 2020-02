25/02/2020 | 19:11



O cantor sertanejo Glaucio Lopes morreu aos 30 anos de idade no dia 24 de fevereiro. De acordo com a TV Globo, ele morreu afogado em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O cantor e um amigo estavam em uma pedra e caíram no mar após serem arrastados por uma onda forte, na Praia do Cepilho, que fica na região de Trindade. Glaucio tinha 30 anos e estava com a carreira em ascensão, fazendo shows em todo o país.

O artista era muito fã de Sandy, e teve a oportunidade de cantar com ela durante a turnê Meu Canto. Ele também já tinha se apresentado com as duplas Henrique e Juliano, Marcos e Belutti e cantor Daniel.