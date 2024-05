Luana Piovani revela como está ajudando o Rio Grande do Sul e desabafa: - As imagens e fatos estão me adoecendo

Na última quarta-feira, dia 9, Luana Piovani elogiou Pedro Scooby por todo o trabalho voluntário que está realizando no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia. O surfista é um dos artistas que está resgatando diversas vidas.

Ao compartilhar um vídeo em que o surfista aparece falando sobre a atuação na região, a atriz escreveu na legenda:

Deus os abençoe. Solidariedade. Compaixão.

Mais tarde, a famosa contou o que está fazendo para ajudar as pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas:

Divulguei todos os endereços e pontos de recolha que pude. Já fiz minha doação em dinheiro e em produtos. As imagens e fatos (tragédia dentro da tragédia) estão me adoecendo. Minha saúde mental não tá suportando. Seguirei em orações.

Em outro momento, Luana também fez um agradecimento a Cíntia Dicker, esposa de Pedro, por ter levado Dom à escola. O menino está morando com o pai do Brasil.

- Me dá muito alívio saber que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi a escola. Finalmente.

Na legenda, escreveu:

Grata, Cintia.