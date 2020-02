O grito do Ocara, o choro da Vila Alice

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/02/2020 | 00:01



“Eu vou morar no deserto/Eu não me importo ser torrado pelo sol/Não pago imposto, aluguel, não pago gás/E com um metro de fazenda estou vestido até demais.”

Vou Morar no Deserto, marcha de Orlando Monello e José Roy (do livreto editado pela Agremiação Cultural Estudantil de São Bernardo para o Carnaval de 1953).

As queixas de quem perdeu o Carnaval, comuns em todas as edições, superaram a lógica em 1990: com a divulgação do resultado do desfile, que deu a vitória ao Ocara, vândalos saíram do Paço e atiraram pedras em janelas do Diário do Grande ABC.

No dia seguinte, as fotos da agressão foram publicadas, com as declarações dos dirigentes da Escola de Samba Vila Alice: “Para o Diário, só Ocara é escola de samba. As outras não são nada”, conforme declaração de Pedro do Nascimento, presidente da Vila Alice.

O jornal respondeu: “O Diário cobriu todas as escolas com o mesmo critério” – fato que pode ser comprovado 30 anos depois com a simples leitura da coleção do jornal, mantida em vários locais e aberto aos interessados.

ESCOLAS

1 – Ocara Clube, 85 pontos, com o tema Hoje a Edição é Especial.

2 – Vila Alice, 83.

3 – Leões do Vale, 81.

4 – Palmares, 78.

5 – Cidade São Jorge, 78. O desempate veio no quesito Harmonia.

6 – Jardim Santo Alberto, 33.

Estreante – Asa Branca, 68 pontos (não concorreu).

BLOCOS

1 – Beleza Pura, 68

2 – Seci, 64

3 – Musa 59

Nota – Alguns anos antes, quando o Ocara não disputava o Carnaval andreense como escola de samba, os grandes rivais na cidade eram Vila Alice e Estação Primeira de Utinga. E a maior parte da Redação tinha na Vila Alice a sua escola de predileção. Nem por isso a Estação de Utinga chegou a uma atitude extremada como aquela da Vila Alice em 1990.

Destaque – Em 1990, a jornalista Claudete Reinhart desfilou pelo Ocara na ala Coluna Social.

Em Santos – Também em 1990, a escola X-9 voltava aos grandes dias, ganhando o Carnaval da cidade.

Diário há 30 anos