Com tempo nublado, famílias apostam em festas de clubes fechados

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 16:56



O céu que permaneceu nublado durante todo dia, espantou alguns foliões dos tradicionais blocos de Carnaval de rua, em toda região. A alternativa para não deixarem de curtir as festas foi optar pelas celebrações em locais fechados, como exemplo, em clubes nas sete cidades.

No início da tarde, algumas famílias buscaram curtir a matinê na Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz, no bairro Vila Santa Rita, em Diadema, que iniciou às 14h. Pelo menos 200 pessoas participaram da festa que contou com a presença do DJ André Silva e esperaram pelos desfiles de fantasias. Como a festa foi realizada em um dos ginásios do local, os munícipes não se preocuparam com a garoa e o tempo nublado.

Como no caso da supervisora financeira, Soraia de Queiroz, 37 anos, que programou ir até o Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica, em São Caetano, com a filha, Isabelle Oliveira, 5, e o marido, o analista fiscal Marcos Neves, 36, mas por conta do tempo duvidoso, a família mudou os planos. "Eu e minha filha (Isabelle) já estamos gripadas, então nos obrigou a mudar o destino da festa. Mas, estávamos esperando um dia claro para hoje", destaca.

O conforto das barracas de comidas e bebidas por perto, também foi fator importante para a escolha dos foliões. A aposentada Maria Cristina Inácio, 62 anos, foi ao clube acompanhada de sua filha, a metalúrgica Fabiana Inácio, 40, e sua neta, Luana Inácio, 14, e destacam a escolha de irem até a matinê. "Para os adultos, chuva e frio nem é tanto o problema. Nos preocupamos mais com as crianças e a facilidade de comprar comidas e utilizar os sanitários também", comenta a aposentada. A programação no clube da Mercedes seguiu até às 18h.

Outro lugar escolhido pelo público, foi o Sesc de Santo André. Na tarde deste domingo, os músicos da região Rodrigo Régis e Tata Alves animaram cerca de 3 mil foliões com o repertório de famosas marchinhas de Carnaval. A professora Tatiana Navarro, 38, destaca que prefere os lugares cobertos por conta da saúde do filho, Thales Navarro, 2. "É um ambiente mais tranquilo e se chover, não tem problema", comenta.

A aposentada, Maria de Lourdes Bega, 74, convidou as amigas para curtirem o Carnaval também no clube. "O ano passado já viemos nessa época do ano e adoramos. Como não fomos viajar, viemos curtir um pouco. É muito tranquilo", avalia Maria. A programação de Carnaval no Sesc de Santo André segue até terça-feira (25).

NA RUA

Diferente das folias em clubes fechados, os moradores do bairro Independência, em São Bernardo, apostaram, em mais um ano, no tradicional bloco do bairro, chamado Chega Mais Independência. Fundado em 2017, o bloco teve sua concentração na Avenida Izaac Aizemberg, altura do número 203, e seguiu pelas ruas Hipólito José da Costa, Avenida Mouinho Fabrini e Maria Ramos e contou com a presença de pelo menos 80 pessoas.

Na presença da PM (Polícia Militar) e GCMs (Guarda Civil Municipal), a festa ainda buscou como tema o combate ao feminicídio no Grande ABC. "Não deixamos de perder essa tradição regional com os blocos de São Bernardo. Apesar de não existir mais as escolas de samba na região, não vamos desistir dessa festa", comenta a secretária do bloco, a aposentada Nice Bezerra, 62.

A presidente do bloco, Andréa Gouthardo, 49, destaca que o ano passado cerca de 250 pessoas participaram da festa, mas acredita que o tempo e a garoa não colaboraram. "A expectativa é sempre grande. Buscamos mover quanto mais pessoas para não perdemos essa tradição", finaliza.