Lígia Cortez fará Rainha Elizabeth I na Capital

Miriam Gimenes



23/02/2020 | 23:06



A atriz Lígia Cortez será Rainha Elizabeth I pela segunda vez em sua carreira. É que ela estará quarta-feira no Itaú Cultura (Avenida Paulista, 149), às 20h, ao lado de Marcelo Lazzaratto, para participar do ciclo de leituras De e a Partir de Shakespeare, em que interpretará essa figura histórica.

Eles farão a leitura do texto A Noite Que Nunca Existiu, do mexicano Humberto Robles. A peça narra um encontro secreto e fictício entre Shakespeare e a rainha Elizabeth I. A primeira vez que ela fez a personagem foi no espetáculo Maria Stuart, em 2009. A tradução do texto é de Marcos Daud e, a direção, de Lazzaratto. Gratuito.