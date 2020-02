21/02/2020 | 07:03



O presidente da Volkswagen América Latina e Brasil, Pablo Di Si, disse nesta quinta-feira, 20, que a empresa importa diversos componentes da China e que os estoques atuais "são suficientes para algumas semanas". Várias fábricas no país estão paradas em razão do surto do coronavírus.

Segundo ele, como navios com carregamentos de peças levam de quatro a seis semanas para chegar ao Brasil, é possível que logo haja mais peças à disposição. "Lógico que nossa cadeia de fornecedores foi afetada, mas acreditamos que não teremos problemas." Um terço das 33 fábricas que o grupo tem na China está sem operar por causa da epidemia./ C.S.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.