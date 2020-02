São Bernardo FC comemora defesa menos vazada da Série A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/02/2020 | 00:01



Com apenas quatro gols sofridos em sete rodadas na Série A-2 do Paulista, o São Bernardo ostenta o rótulo de equipe menos vazada da competição. Para os zagueiros Guilherme Mattis e Gabriel Gasparotto o mérito é dividido com o restante do elenco.



“A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho. Isso é fruto dos resultados. É tudo bem treinado. Conheço o Marcelo (Veiga, treinador) há muito tempo, todos que entraram em campo na parte defensiva deram conta do recado. Por mais que tenha pouco entrosamento a gente está conseguindo se ajudar em campo”, avaliou Guilherme Mattis.



Gabriel Gasparotto lembra que, para que a defesa vá bem, é preciso colaboração de todos. “Começa desde lá na frente, nos atacantes, na nossa dupla de volantes, laterais. A rapazeada entendeu que Série A-2 tem de se dispor a correr mais, botar a raça na ponta da chuteira, porque é o que vai nos levar para a classificação”, destacou. “Isso (defesa menos vazada) mostra o quanto a gente vem trabalhando nossa parte defensiva. Estamos sempre bem postados, sem deixar nossas linhas vulneráveis. O Veiga vem trabalhando muito, nos mostrando como fazer isso em campo. Quanto menos gols a gente tomar, mais chances de ganhar ou não perder a partida”, acrescentou.