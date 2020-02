Inventário da memória de Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/02/2020 | 00:01



No programa Memória na TV desta semana, a presença do advogado e memorialista Gerson Gomes da Silva, dos bons tempos do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória).

“Das recordações de minhas andanças pela inesquecível Santo André, me vi caminhando por diversas ruas. Confesso, a saudade bateu tão forte que resolvi colocar no papel aquilo que me vi e me sacudiu a memória”, escreveu Dr. Gerson em mensagem à Memória.

Seguiram-se sete laudas devidamente rubricadas pelo autor, em 190 pontos percorridos, que dividimos em 36 capítulos. Alguns capítulos estão no programa Memória da TV. Outros integrarão a Semana Gerson Gomes da Silva, que estamos bolando para abril, o mês de aniversário de Santo André.

Procuramos as imagens citadas pelo entrevistado. Uma delas: o primeiro boliche, que ficava na Rua Gertrudes de Lima e onde trabalhou um amigo do Gerson, Josafá Pereira Fonseca, o Fafá, que ficava no fundo da pista levantando as garrafas que eram derrubadas pelos competidores. Uma segunda imagem, que não temos: a do tobogã instalado no terreno depois ocupado pelo prédio das Lojas Nippon. Você, amigo leitor, teria uma foto dessas? Envia pra gente.

DR.GERSON

Nasceu em São João da Boa Vista, Interior de São Paulo, mas veio para Santo André, com os pais e irmãos, quando tinha 1 ano e meio. A família morou nas vilas Príncipe de Gales, Alice e Guiomar – aqui Gerson era vizinho do cantor Ed Carlos, ídolo da Jovem Guarda.

O menino Gerson estudou com afinco, numa trajetória que o levou a se formar em duas faculdades, ciências contábeis e direito – é da turma de 1982 da Faculdade de Direito de São Bernardo.

Na 39ª Ordem dos Advogados de São Bernardo só não foi presidente, tendo exercido todos os demais cargos. Hoje é um dos mais brilhantes advogados do Grande ABC e tem sempre presente o tempo em que engraxava sapatos no Salão Cantamessa, que pertencia a Domingos Galuzzi e onde trabalhava o Sr. Rubens, apelido do amigo Manoel Fernandes.

Por sinal, é a imagem deste cenário, na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua, a primeira que apresentamos na entrevista gravada. Acompanhem.

