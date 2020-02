Chuva desta quarta-feira não causa muitos transtornos no Grande ABC

Do Dgabc.com.br



19/02/2020 | 16:09



A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (19) no Grande ABCnão causou grandes transtornos no Grande ABC. Ribeirão Pires registrou duas ocorrências sem gravidade. De acordo com a defesa civil do município, no Parque Aliança um deslizamento de terra atingiu um imóvel que já havia sido interditado em 2019. Além disso, uma árvore caiu sobre fios da rede elétrica e a companhia de energia precisou ser acionada. Nenhum dos incidentes deixou vítima.

Já em Mauá, a Administração Municipal informou que a Avenida Presidente Castelo Branco, no Jardim Zaíra, apresentou acumulo de água em alguns pontos, dificultando temporariamente a circulação dos veículos. Questionados, os demais municípios ainda não responderam.

De acordo com a Defesa Civil, até sexta-feira há riscos de temporais em toda região metropolitana do Estado de São Paulo, além do Interior e Litoral devido a aproximação de uma frente fria, com precipitações pluviométricas de até 140 mm.