Carnaval: dicas para a bateria do seu celular não perder o fôlego

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/02/2023 | 12:55



Para você aproveitar o melhor da folia e não correr o risco de perder o registro de qualquer momento – ou ficar incomunicável por falta de carga no celular –, o head da unidade de negócios da Anker no Brasil, Marcus de Paula Machado, aponta alguns cuidados simples e práticos que podem garantir e melhorar a durabilidade da bateria. Confira!

1. Não exponha seu aparelho ao Sol: Evite deixar o aparelho muito tempo exposto ao Sol. O superaquecimento reduz a vida útil da bateria.

2. Use os aplicativos com moderação: Não é a só a bebida que precisa ser moderada. Apps como WhatsApp, Facebook e de localização consomem muita energia. Por isso, evite usá-lo durante os bloquinhos ou as festas.

3. Utilize o Modo Avião: Em momentos de desespero em que a bateria está muito baixa, colocar o celular em Modo Avião ajuda a mantê-la por mais tempo, pois o 4G consome consideravelmente mais bateria que o Wi-Fi e o Bluetooth em segundo plano.

4. Desligue o flash: Registre todos os momentos da folia sem usar o flash. Opte por ambientes mais claros, assim economizará mais bateria.

5. Não deixe a bateria zerar: Para manter a durabilidade da bateria, uma boa prática durante o carregamento é evitar deixar a carga chegar a 0% para, então, recarregar. O mais indicado, caso possível, é plugar o celular na tomada quando a porcentagem estiver acima de 25%.

6. Desligue notificações e sincronização: Parece que não, mas a constante atualização e exibição de mensagens consome uma boa quantidade de energia. Mantenha ligada apenas as notificações realmente importantes e a sincronização automática a um mínimo possível.