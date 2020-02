Brad Pitt e Jennifer Aniston não estão juntos e não entendem obsessão dos fãs

14/02/2020 | 14:10



Brad Pitt e Jennifer Aniston foram um dos casais mais aclamados nos anos 2000, até que se separam em 2005 e seguiram caminhos diferentes. O ator engatou um romance com Angelina Jolie, o que lhe rendeu seis filhos, e a atriz se casou com Justin Theroux. No entanto, os relacionamentos de ambos também não foram para frente e, para a felicidade de muitos fãs, nos últimos meses Brad e Jen voltaram a se aproximar.

Em 2019, Brad chamou a atenção ao ser visto no aniversário de 50 anos de idade de Aniston e, a partir daí, não faltaram especulações sobre um suposto romance. Mas, de acordo com uma fonte ouvida pela revista Us Weekly, a relação não ultrapassa os limites da amizade e os dois artistas acham engraçado que os fãs torcem para que eles voltem a namorar.

- Não existe nada romântico acontecendo entre Brad e Jen e eles, na verdade, acham que é histérico que os fãs estão tão obcecados por esse retorno.

A fonte ainda destacou que a estrela de Friends não está preocupada com sua vida amorosa no momento.

- Jen está tendo o tempo da sua vida. Ela está satisfeita com seu trabalho e vida pessoal.

Os boatos sobre o suposto romance ganharam ainda mais força depois que os dois foram flagrados conversando nos bastidores do SAG Awards, que rolou no dia 19 de fevereiro.