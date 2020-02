Kanye West quer que Meghan Markle e príncipe Harry entrem para sua igreja

14/02/2020 | 14:10



Kanye West está com boas expectativas sobre a ida de príncipe Harry e Meghan Markle ao Canadá! O rapper é líder de uma nova igreja chamada Sunday Service, que organiza cultos musicais pelos Estados Unidos todos os domingos, e, de acordo com o site Radar Online, quer que o casal real marque presença em seus eventos.

- Isso seria um grande avanço para Kanye, que quer que seu culto de domingo seja a força espiritual mais poderosa do mundo dentro de alguns anos. E ele precisa de tanto apoio de famosos quanto possível para ajudá-lo acrescer, revelou uma fonte à publicação.

O culto costuma contar com a presença de diversos famosos, que sempre conta também com Kim Kardashian, esposa de Kanye, e com outros membros da família Kardashian-Jenner. Porém, até Brad Pitt já esteve por lá.

O informante ainda destacou que o rapper acredita que a presença de Harry e Meghan em seu culto levaria o Sunday Service a outro patamar.

- Ele já envolveu Brad Pitt e outros famosos, mas ter Meghan e Harry a bordo o abrirá para um novo nível global. Ele soube que os dois amam o que ele está fazendo e estão animados para serem convidados.