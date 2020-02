11/02/2020 | 08:10



Desde o nascimento de Rael, primeiro filho de Isis Valverde com André Resende, a atriz vem se mostrando uma mãe daquelas, além de ser mega babona, como não poderia deixar de ser.

E uma foto postada por ela nas redes sociais fez com que a web se encantasse mais uma vez com o pequeno. De roupão, Rael fez muita gente babar com a sua fofura.

Na legenda, Isis escreveu: Poderoso chefinho, fazendo referência ao filme. Demais, né?