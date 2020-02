O que rolou nos bastidores do Oscar 2020

10/02/2020 | 11:10



O Oscar 2020 aconteceu no último domingo, dia 9, e muitos detalhes não foram televisionados! Uma das melhores surpresas da noite ficou por conta de Parasita, filme sul-coreano que superou longas norte-americanos e levou para casa quatros estatuetas - inclusive de Melhor Filme - se consagrando como o primeiro filme de língua não-inglesa a conquistar o prêmio principal do evento.

E ao subir ao palco com a equipe para agradecer a estatueta, Miky Lee, executiva-produtora do longa quis falar umas palavrinhas, mas já havia dado o final do tempo para o discurso. As luzes começaram a se acender, mas segundo informações da People, ela recebeu o apoio de atores como Tom Hanks e Charlize Theron, que gritaram para que a produção deixasse Miky falar! Muito legal, né? O apoio deu certo e Miky teve mais tempo para agradecer.

Normalmente o Oscar convida apenas artistas que estão concorrendo na categoria de Melhor Canção Original para se apresentar. Mas a premiação de 2020 contou com uma surpresa e tanto: Eminem surgiu, de surpresa, para cantar Lose Yourself - canção que rendeu a ele o Oscar de Melhor Canção Original em 2003. O rapper criou a canção para o filme 8 Mile, o qual protagonizou.

Na época em que ganhou o prêmio, Eminem não compareceu ao Oscar, mas agora uma produtora do evento deu mais detalhes sobre em entrevista para a People:

- Nós procuramos [o Eminem] para ver se isso era algo que ele queria estar envolvido. Ele disse que sim. Nós estávamos segurando isso há algum tempo. Foi bom que nós surpreendemos as pessoas - nós normalmente não surpreendemos ninguém nesse dia e era!

Outro ponto alto da noite foi a presença de Steve Martin e Chris Rock, que fizeram piadas no palco! Ao ver Brad Pitt na plateia, Steve brincou:

- Meu Deus, ali está Brad Pitt! É como se olhar no espelho!

Já Chris fez piada ao ver Jeff Bezos - o dono da Amazon e homem mais rico do mundo - na plateia:

- Jeff Bezos é tão rico, que ele se divorciou e continua sendo o homem mais rico do mundo. Ele assistiu ao História de um Casamento e achou que era um filme de comédia!

Renée Zellweger, que ganhou o Oscar por sua atuação em Judy: Além do Arco-Íris, acabou se encontrando com o seu ex-namorado, Bradley Cooper, que estava no evento como um dos produtores de Coringa! O ex-casal foi fotografado em um papo amigável nos bastidores do evento, durante um intervalo. Lembrando que ambos começaram a namorar, bem discretamente, em 2009. Eles haviam se conhecido nas filmagens de Caso 39 e até chegaram a morar juntos, porém o relacionamento chegou ao fim dois anos depois.

Já Olivia Colman passou por uma saia-justa... ou melhor, um vestido-pisado! Piadas à parte, a atriz estava passando pelo tapete vermelho quando uma moça sem querer pisou em uma parte de seu vestido - o que causou uma reação de susto na estrela, que foi um pouco puxada para trás! Porém, com muito bom humor, ela deu risada da situação e seguiu andando.

No Twitter, alguns internautas acharam que Shia LaBeouf estava agindo de forma impaciente com Zack Gottsagen, ator com síndrome de down, com quem atuou no longa The Peanut Butter Falcon. A web se dividiu entre achar que o ator estava rindo de seu colega ou rindo com o colega:

Eu conheço algumas pessoas escrotas no mesmo estilo desse ator aí... lamentável a falta de POSTURA e a falta de paciência do Shia LaBeouf com o Zach. Asqueroso!!!, escreveu uma pessoa.

Já outro apontou:

Eu tinha achado estranhíssimo o comportamento do Shia LaBeouf com o cara com síndrome de down, mas na verdade ele é o ator Zach Gottsagen e depois de trabalharem juntos eles viraram parceiro e o Shia tava ajudando ele a fazer tudo certinho pra não passar por constrangimento.

E após ganhar o seu primeiro Oscar de atuação, como Melhor Ator Coadjuvante, por sua trabalho em Era Uma Vez em... Hollywood, Brad Pitt conversou com jornalistas, já com a sua estatueta em mãos. Uma repórter quis saber:

- O que o seu perfil do Tinder vai dizer agora?.

Antes de responder, ele deu muita risada:

- Você terá que procurar!, disse, misterioso.

Já imaginou encontrar o ator no aplicativo de namoro?!