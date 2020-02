Após polêmica com o atual marido de Letícia Almeida, Jonathan Couto faz festa de princesa para a filha

09/02/2020 | 11:11



No último sábado, dia 8, Jonathan Couto celebrou os dois anos de idade de sua filha, Maria Madalena, fruto do relacionamento que teve com Letícia Almeida. No Instagram, ele publicou um álbum que trazia registros da festinha de princesa! Em alguns cliques, sua esposa, Sarah Poncio, aparece abraçada com a enteada, que está vestida a caráter.

Na legenda, Jonathan escreveu o seguinte:

E todos serão felizes para sempre. Eu te amo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a relação de Sarah com a pequena:

Amo a Sarah pela maturidade. Teu coração só sai coisas boa, ser iluminado.

Outros ainda apontaram a semelhança da menina com o pai:

Ela é a cara dele, não tira e nem põe, ela é a versão feminina dele!

Lembrando que, recentemente, Jonathan se envolveu em uma polêmica e tanto. Ele não gostou nem um pouco de ver Madalena chamando o marido de Letícia, Bruno Daltro, de pai, e falou em alienação parental.

Ele e Letícia tiveram um breve affair e, por um tempo, Saulo Poncio, que na época namorava Letícia, foi apontado como o pai de Madalena.