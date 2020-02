Internautas acusam Pyong de assediar Marcela e Flayslane em festa no BBB20

09/02/2020 | 10:10



Na noite do último sábado, dia 8, aconteceu a festa Guerra e Paz no BBB20, que contou com um show de Alok! Os participantes se divertiram bastante, mas os fãs que acompanharam de pertinho cada detalhe da celebração, apontaram que Pyong Lee teria assediado Marcela e Flayslane. No Twitter, internautas usaram a hashtag Fora Pyong ao compartilharem prints em que o hipnólogo aparece supostamente passando a mão no bumbum de Flayslane. Em outro momento, os fãs apontam que Pyong deu uma lambida no pescoço de Marcela:

ASSÉDIO É ASSÉDIO!!! Não passem pano pra isso. A máscara demorou pra cair, mas caiu! Macho não presta mesmo, não adianta. #ForaPyong, escreveu uma pessoa.

Pyong é divertido, engraçado, mas não conseguiu sustentar a máscara de macho desconstruído. Bastou um pouco mais de álcool para mostrar sua faceta. Confundiu amizade com liberdade e assediou geral, postou outra pessoa.

Marcela pediu mil vezes pra ele parar e ainda tem gente passando pano pro Pyong, não se esqueçam que isso e assédio, uma fã postou.

Se um foi acusado de assédio e recebeu até intimação, vamos fazer o mesmo com o Pyong. Ele tinha minha torcida, mas não vou passar pano, disse um internauta se referindo a Petrix Barbosa.

O que também chamou a atenção dos internautas é o fato de Felipe Neto, dias atrás, ter escrito o seguinte no Twitter:

Tem um(a) participante desse BBB que vocês não vão me ver comentar sobre. Isso acontece porque sei mais do que devia sobre a pessoa, o que me leva a saber coisas do seu íntimo que pra mim são repugnantes. Como não posso trazer à tona, não quero falar nada sobre a pessoa. É isso.

Na madrugada desse domingo, dia 9, o youtuber postou:

Pronto. A máscara caiu. Era questão de tempo. Boa noite, Brasil. Vocês viram três centímetros do iceberg fora da água nessa festa.

Os fãs logo especularam:

ERA O PYONG MESMO, CHOCADA.

Complicado, né?