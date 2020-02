Famosas marcam presença no Baile da Vogue

08/02/2020 | 10:10



Na noite da última sexta-feira, dia 7, aconteceu o tradicional Baile da Vogue! O tema da edição de 2020 era Jardim das Delícias - Uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janeiro. O evento contou com Sabrina Sato que publicou foto de seu look no Instagram e ainda explicou a sua inspiração:

É impressionante como nada é coincidência. E a minha fantasia para o Baile da Vogue esse ano é a maior prova que tudo na vida quando é para ser, se encaixa sem muito esforço. Quando soube que o Baile da Vogue seria no Rio de Janeiro, aqui no Copa, imediatamente quis usar uma fantasia que homenageasse toda a tradição dessa joia carioca e seus lustres de cristais. Logo em seguida, veio o tema do Baile: surrealismo tropical.

Ela ainda continua:

E surrealismo, para mim, é pensar imediatamente na Elsa Schiaparelli. Provocadora, sempre se inspirando na fantasia e juntando arte com moda, ela é uma das minhas maiores musas inspiradoras.Olha que incrível como tudo foi se encaixando, como era pra ser: o lustre mais antigo aqui do Copacabana Palace - que ficava no Golden Room e agora está no salão Gallery, é de 1923. A Elsa Schiaparelli começou na moda, se inspirando tanto no surrealismo, nessa mesma década, em 1927. Eu não tive nenhuma dúvidas de que era essa a minha fantasia para esse ano.

Deborah Secco ousou e caprichou na pintura corporal! Do pescoço para baixo, a atriz se cobriu com um glitter metalizado. Segundo informações da revista Vogue, ela contou sua inspiração para o visual:

- Desejos da carne. Vim assim porque depois dos 40 anos pode ser que nunca mais consiga segurar esse look.

Já Giovanna Nader, esposa de Gregório Duvivier, resolveu fazer um protesto. Ela foi vestida de lixo e ainda usou uma placa pedindo para que o plástico fosse boicotado. Na legenda de seu post, em que mostrava o look, ela explicou:

MODA TAMBÉM É ATO POLÍTICO! Com essa cabeça feita por mim com todos os lixos que chegaram até mim nos últimos dois meses.

Isis Valverde, Juliana Paes, Paolla Oliveira, Erika Januza, Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa, também estiveram por lá.