Emocionados, moradores do Centreville recebem matrículas de seus imóveis

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/02/2020 | 15:14



Foi em clima de grande emoção que os moradores do bairro Centreville, em Santo André, receberam na manhã de hoje, no Paço Municipal, as matrículas de seus imóveis. O bairro começou a ser construído na década de 1970 e foi ocupado em julho de 1982. Desde então, o processo de regularização fundiária vinha se arrastando.

Até o final de abril, serão entregues todas as 1.187 matrículas,que dão a propriedade definitiva dos lotes aos moradores. A próxima leva vai contemplar 220 unidades. Todo o processo foi feito por meio de convênio entre a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a prefeitura, sem custo para os munícipes ou os cofres públicos.

Presidente da Associação União e Luta dos Moradores do Centreville, Marilda Brandão, 45 anos, lembrou a luta dos presidentes que a antecederam, onde o próprio pai, Messias Carneiro de Moura, foi tesoureiro. “Essa foi a função da associação. Agora vamos lutar pelo título de posse (documento emitido pelo cartório) para todos os moradores”, afirmou.

Em meio à lágrimas, o aposentado Tarcísio da Silva, 64, o Calé, um dos primeiros líderes comunitários do bairro, relembrou o dia em que as residências foram ocupadas, em julho de 1982. “Junto com outros companheiros nós começamos essa luta. E agora estamos aqui, depois de confiarmos no Paulinho (prefeito Paulo Serra/PSDB) e no Marangoni (Fernando Marangoni, secretário executivo de Estado da Habitação). A gente nunca vendeu a nossa dignidade”, concluiu.

Também emocionada, a aposentada Paulina Costa dos Santos, 51, que é cadeirante, também destacou a alegria por receber a matrícula de seu imóvel. “Comprei a minha casa há 12 anos e moro com a minha filha. Sempre havia um medo e agora a gente se sente mais segura”, afirmou.

O medo de Paulina era o de todos os moradores, conforme destacou o secretário executivo de Estado da Habitação, Fernando Marangoni. “A regularização dá segurança aos proprietários e valoriza o imóvel em pelo menos 30%”, afirmou. O gestor lembrou que o processo de regularização se arrasta desde 1984. “Quando o prefeito Paulo Serra assumiu (Marangoni era secretário municipal de Habitação) conseguimos aprovar três legislações e com o esforço dos técnicos da administração municipal e estadual conseguimos nos adequar às leis. Houve uma mudança de conceito, que vai nos auxiliar a regularizar outras áreas do Estado”, afirmou. “Santo André é hoje referência nacional nessa área”, completou.

O prefeito Paulo Serra destacou que acompanha a situação do Centreville desde que era vereador e que ter colaborado para a regularização é um dos feitos mais importantes na sua trajetória política. “O Centreville era o símbolo da não regularização. 38 anos é muito tempo para incertezas. A cidade tinha essa obrigação com a comunidade”, pontuou.

No ano passado, 17 famílias fizeram financiamentos com a CDHU para a regularização (antes do convênio que tornou o processo gratuito). Os pagamentos já foram suspensos e os valores pagos serão devolvidos assim que os proprietários receberem suas matrículas. A prefeitura também se prepara para iniciar no local obras na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo. “Serão investidos R$ 20 milhões, oriundos de financiamento da CAF (Cooperação Andina de Fomento), e isso vai ser feito em uma área completamente regularizada. A estimativa da administração municipal é a de que até o final de 2020 tenham sido entregues cerca de 15 mil matrículas.