Marcella Blass

Do 33Giga



04/02/2020 | 14:18



O Telescópio Solar Daniel K. Inouye (DKIST), localizado na ilha de Maui, no Havaí, registrou a superfície solar com a maior resolução da história. O projeto é financiado pela National Science Foundation e gerenciado pelo National Solar Observatory.

As primeiras fotos foram capturadas em dezembro de 2019. Apesar de parecerem pequenas nas imagens, cada “célula” tem tamanho equivalente ao estado do Texas (EUA), que tem área de 695 mil km². Os clique também mostram o plasma superaquecido e seu esfriamento (partes mais escuras) e retorno ao interior do Sol.

